Après l'annonce de Capcom d'une suite pour Okami et qui plus est avec le nouveau studio de Hideki Kamiya, les regardent se tournent vers PlatinumGames, dont les attentes se font de plus en plus sentir.Certains ont remarqué que plusieurs grosses têtes du studio ne renseignent plus leur activité chez PlatinumGames dans leur différents profils sociaux. C'est le cas de Kenji Saito (directeur de Metal Gear Rising), Takahisa Taura (directeur de Astral Chain), Masaki Yamanaka (directeur de Anarchy Reign) ou encore Abebe Tinari (directeur de Bayonetta Origin). Ce changement pourrait indiquer officieusement que ces personnes auraient quitté PlatinumGames. Si Taura bosse étroitement avec Yoko Taro depuis NieR: Automata, Tinari a confirmé son départ du studio suite à son déménagement en Finlande.Ces 5 dernières années, le studio PlatinumGames a annoncé vouloir miser sur son indépendance avec des projets auto-édité (là où jusqu'à présent le studio présentait des pitchs et prototypes à divers éditeurs). Avec un soutien financier de Tencent, ils ont ouvert un second studio. Mais depuis, on a eu très peu de jeux. PlatinumGames a récupéré les IP The Wonderful 101 auprès de Nintendo et World of Demons auprès de DeNA, et a développé Sol Cresta une suite d'un jeu d'arcade (et pourtant en collaboration avec Hamsters). On n'a eu aucune nouvelle de "Project G.G.", le gros projet de jeu de super-héros de Kamiya... Qui a quitté le studio, on le rappelle. Reste Bayonetta 3 et Bayonetta Origins, depuis disponibles, mais qui étaient certainement dans les tuyaux avant leur nouvelle réorientation. De là à penser qu'il y a de l'eau dans le gaz et que l'hémorragie pourrait être plus grave que ces 4 directeurs, il n'y a qu'un pas.Petit rappel :- Il y a eu l'abandon de Scalebound, un très gros projet pour Microsoft.- Leur retrait du développement de Granblue Fantasy: Re-link de Cygames qui reste un mystère, tant plutôt parce que de son coté Lost Order le jeu mobile aussi pour Cygame, bah lui avait été annulé.- L'échec notable de Babyllon's Fall pour Square Enix, un jeu solo au départ devenu jeux service et qui malgré l'échec commercial a poussé une partie du studio à poursuivre vers ce type de jeux, quand on sait aussi que l'éditeur a confié le remake de NieR Replicant à un autre studio.- Leur dernier gros jeu, Bayonetta 3, qui n'a pas su convaincre les joueurs jusqu'à diviser les fans.