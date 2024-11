Les investisseurs et les analystes m'ont dit que la capitalisation boursière actuelle de Kadokawa est d'environ 600 milliards de yens, mais que les meilleurs créateurs de FromSoftware valent à eux seuls entre 200 et 300 milliards de yens.

Bloomberg:Il dit qu'il ne sait pas également si les jeux From Software deviendraient exclusif ou non.C'est lui l'autre jour qui avait confirmé l'article de Reuters, et que Kadokawa était d'accord pour se faire racheter par Sony à condition que ce soit entièrement et non en kit.