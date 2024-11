2 géants vont s'affronter aujourd'hui dans un Duel qui je l'espère sera acharné !!!Qui l'emportera ? Ça sera à vous de décider et ça sera pas simple tant ce sont 2 jeux tout bonnement exceptionnels.- L'un ou l'autre, pas les 2 et pas de "je sais pas quoi voter ou je vote pas"- Dire pourquoi celui là est un + mais ce n'est pas obligatoire- Le duel durera jusqu'à lundi maximum et quelques rappels, à voir en fonction du nombre de votes.- Pas de débats svp, vous aurez tout loisir de le faire lors du résultat final.- Aucun troll c'est suffisamment galère des fois de recompter alors svp ne commenter pas juste pour troller.A vos votes et dans le calme !