(1944-2024 / 80 ans)Le réalisateur, scénariste et producteur américain Jim Abrahams est décédé mardi 26 novembre à 80 ans à Santa Monica (Californie). Il faisait partie avec les frères Zucker (Jerry et David) du fameux trio, connu pour ses comédies parodiques comme Y a-t-il un pilote dans l'avion ?Né en 1944 dans le Wisconsin, il a commencé sa carrière comme scénariste du film Hamburger Film Sandwich, réalisé par John Landis (1977), coécrit avec les frères David Zucker et Jerry Zucker. Trois ans plus tard, Y a-t-il un pilote dans l'avion ?, première réalisation du trio, film à la réalisation du trio, est un triomphe.Ils enchaînent avec Police Squad ! (1982), une série en six épisodes qui leur a valu l'Emmy de la meilleure écriture. Puis, ils tournent le long-métrage Top Secret !(1984), parodie des films d'espionnage et Y a-t-il quelqu'un pour tuer ma femme ? en 1986.Il entame ensuite une carrière en solo avec Quand les jumelles s'emmêlent ( 1988 ), Roxy ( 1990 ), Hot Shots ! et Hot Shots ! 2.il réalise son dernier film, Le Prince de Sicile en 1998, encore une parodie, du Parrain cette fois. En 2006, il co-écrit avec David Zucker le film Scary Movie 4.Il a réalisé en solo :