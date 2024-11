Selon billbil-kun donc on écoute. Selon ses sources hautement fiables, plusieurs choses sont actuellement en préparation chez PlayStation pour des annonces à venir. Cela ne signifie pas forcément un pur event façon State of Play ou PS Experience (ça reste néanmoins possible) mais quoi qu'il arrive, nous devrions avoir du neuf prochainement. Peut-être un lien avec les propos de Judge (voir news en home).

Who likes this ?

posted the 11/25/2024 at 09:41 AM by shanks