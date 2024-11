Nouveau trailer pour Atelier Yumia qui sortira le 21 Mars prochain et en bon français sur tout les supports.Video de gameplay (a partir de 35 minutes)Ce trailer nous permet de découvrir deux des nouveaux méchants principaux en plus de l’espèce de loup-garou bleu aperçu dans le premier trailer.

posted the 11/16/2024 at 05:50 PM by guiguif