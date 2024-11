Voici un film intéressant, Clint eastwood a fait une sorte de mélange entre “12 hommes en colères” et un film qu'il avait réalisé il y a quelques années “Jugé coupable”.Nous suivons Justin Kemp (qui est sur le point d'avoir un enfant avec sa femme) qui a été appelé pour faire partie d'un jury qui permettra de savoir si une personne est coupable ou pas d'un acte criminel. Normalement, dans un système “idéal”, un juré doit avoir des personnes qui ne sont pas en lien avec l'affaire pour qu'elle ne soit pas juge et parti. Justin Kemp va comprendre lors du commencement du procès qu'il y a un lien avec lui sur ce qui c'est passé, mais si il dit ce qu'il s'est passé, il peut se retrouver être coupable, si il dit rien il risque rien mais envoie un innocent en prison, que faire...Tout l'intelligence du film c'est de nous ou amener a des réflexions suivantes :Est-ce que un rendu de justice ne se trompe jamais ?La vérité est-elle moins importante que la justice ?Est-ce que sait plus facile de trouver le coupable idéal (en faisant des raccourcis facile) que de chercher un coupable que l'on imaginait pas ?Est-ce que l'on peut changer, donc avoir une deuxième chance ?Là ou ça devient très intéressant, comme Justin Kemp sait ce qu'il c'est passé, il va essayer à la fois de démontrer que le coupable n'est peut-être pas le bon (alors que toute “les preuves” seraient contre lui) et dire que c'est si une autre personne, a t'elle fait exprès (comme une sorte de mise en abime, un procès dans le procès).Même si la réalisation est “classique”, le montage rends le récit fluide, ce qui fait qu'on se laisse embarquer dans l'histoire et toute sa complexité, comme si de rien n'était, de plus les personnages sont plutôt bien développé.La conclusion du film est déstabilisante et maligne.