Au moins, vous saurez :



Selon "Does it Play" (qui recense et test les jeux pour savoir s'ils peuvent être joué sans connexion), la version physique de Alan Wake II impose le téléchargement.



Si vous lancez le jeu sans connexion, vous serez bloqué à la moitié du premier chapitre.



Pour la version PS5, tests encore en cours mais pour le moment, la promesse du jeu complet + DLC 1 sur le disque semble être tenue (le DLC 2 sera quoi qu'il arrive à télécharger vu que sortant le même jour, donc mardi).