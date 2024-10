Alors que de nos jours dans nombre de studios occidentaux, il y a énormément de mouvement dans les studios, d'après le directeur technique de Rockstar, 80% des devs qui étaient sur GTA4 sont toujours présent chez Rockstar North.Peu être une des raisons qui font que leurs jeux sont souvent excellent et hyper maîtrisé.Et surement une bonne chose pour GTA6.

posted the 10/19/2024 at 07:10 PM by jenicris