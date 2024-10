Jeux Video

Spéculation mais c'est ce qui se dessine : la boîte vient de suspendre ce matin à 9h00 sa cotation boursière "jusqu'à nouvel ordre", en attendant la publication d'un communiqué de presse.



Pas surprenant si confirmé (et j'imagine que Tencent ou quelqu'un du genre est dans le coup) vu que Don't Nod n'est pas vraiment au top de sa forme après deux déceptions commerciales (Jusant et Banishers) pendant que sur ses 4 autres projets internes, 2 sont mis en pause, et les 2 autres vont être "modifiés" pour correspondre à un plus large public