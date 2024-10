Divers

J'ai une question rapide dont certains ont peut-être la réponse ou un début d'explication, et mes recherches sur la toile n'ont rien donné donc sait-on jamais...



Voilà, j'ai ma moitié qui se fait tous les Attack on Titans VF (elle a le droit, c'est légal) sauf qu'elle commence à arriver au bout, et les deux épisodes spéciaux du final (S4E29 et S4E30) sont toujours en VO.



Et heu... Bah ça fait quand même un an que le final est disponible en JP donc il se passe quoi au juste ?

Le doublage a été abandonné dans la dernière ligne droite ?



Ou y a eu une couille dans les droits car sur Crunchyroll, y a les doublages JP, VA et même espagnol et allemand, mais toujours pas FR.