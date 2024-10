54 sur Metacritic (7 reviews certes mais bon).Selon les retours :- 5-6h de jeu pour 30 balles.- Donne l'impression de jouer à une (longue) quête coupée du jeu principal.- Pas de nouveaux compagnons.- Toujours un manque d'intérêt dans l'exploration.- Par contre, la DA de certains décors a une belle gueule.Voilà.Après c'est pas comme si on était pas habitué : les premières extensions de la plupart des RPG Bethesda sont généralement éclatées contrairement à la suivante. Preuve avec Morrowind, Oblivion et Skyrim.Mais ça coûtait pas 30 balles pour ces derniers...

posted the 10/03/2024 at 10:47 AM by shanks