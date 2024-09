Jeux Video

Bon déjà que le jeu aura fort à faire pour convaincre la communauté, deux des principaux vétérans de la franchise laissent de côté la fameuse politesse japonaise pour DEFONCER LA GUEULE de Double Dragon Revive.- Personne chez Technos (le studio d'origine) ne voit Revive comme un jeu Double Dragon.- Un jeu bon marché et "moderne" qui ne montre aucun respect pour la franchise.- A été créé par une nouvelle génération de concepteur qui n'a jamais joué à la version Arcade de Double Dragon.- Esthétiquement trop sombre et moche dans ses persos comme les techniques.- A des allures de "jeu test fait par des étudiants".- "Double Dragon est un jeu qui offrait de l'impact et une sensation unique et distinctive. Revive n'a rien de tout cela."- "J'aurais préféré qu'ils n'utilisent pas la licence pour ce jeu merdique." (wololoCliff Bleszinski, sort de ces corps