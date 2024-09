Jeux Video

Selon GamesIndustry et Ampere.



800.000 unités sa semaine de lancement.

2 jours dans les faits, mais 5 via l'accès anticipé (+ version boîte dispo dans le commerce avant la sortie).



C'est pas si mal mais loin d'être trop vu l'aura de la franchise (enfin ce qu'il en reste). Assassin's Creed Valhalla a par exemple débuté à 1,7 million dans le même laps de temps.



Après, tout comme le Game Pass dans une moindre mesure, il sera de plus en plus difficile d'établir la portée commercial d'un jeu Ubi avec ses ventes brutes par l'existence de l'Ubi+.