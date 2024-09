Jeux Vidéo

Ma note : 19/20

Alors déjà pour commencer je précise que j’ai trouvé le jeu excellent, peut-être même le meilleur jeu de la PS5, et l’un des meilleurs de ces 10 dernières années. Mais je me demande quand même si ce jeu n’est pas un immense troll fait aux joueurs, et je vais y revenir un peu plus tard. Je ne vais pas refaire l’éloge du jeu, puisque tous les testeurs l’ont déjà fait, et même si vous n’y avez pas encore joué, vous avez sûrement lu que ce jeu est vraiment exceptionnel ! Du coup, je vais faire mon Famimax et vous parler des trucs qui m'ont dérangé, sans rien spoiler bien sûr.Commençons par le hub. Évidemment, Sony et la Team Asobi n’allaient pas refaire un retour sur 30 ans de matériel PlayStation, puisqu’ils l’ont déjà fait dans Astro’s Playroom (avec même de nouveaux artefacts comme la PS Portal et le PSVR2…). Mais je trouve que le hub "Base de Bots" est un peu tristounet. Ce n’est pas le point le plus important du jeu, mais pour un titre qui célèbre à fond les licences marquantes de PlayStation, je m’attendais à un aspect musée plus développé, plutôt que ces simples petites scénettes disséminées sur une planète. Ce n’est pas grave en soi, surtout que certains bots ont un traitement vraiment sympa (sans spoil, même si certains trucs ont été montrés dans les trailers).Ensuite, un autre petit point négatif pour moi, même si ça s’est vite estompé en jouant, c’est la direction artistique. Oui, le jeu est superbe : les persos, les décors, les environnements variés (même si quelques thèmes se répètent). Mais bon, les bots... Que ce soit les persos principaux ou les autres créatures, je n’ai peut-être pas encore le même attachement à eux qu’avec ceux des jeux Mario, Zelda ou même Sonic, après la licence n'a pas 30/40 ans aussi, ça viendra sûrement avec le temps, mais pour l’instant, je trouvais la DA de Little Big Planet ou même de Knack plus attachante. Tout est "robotisé" dans cette licence (c’était déjà le cas dans les deux autres Astro), et je trouve que ça enferme un peu les artistes. Mais bon, je pinaille, c’est juste pour chercher la petite bête parce que le jeu est tellement bien que c’est difficile de lui trouver des défauts.Cependant, il y a un point qui m'a vraiment déçu. Ce n’est pas à propos du jeu en lui-même, mais plutôt envers Sony.(et bon vu la direction que prends Insomniac, qui est maintenant focalisé sur les jeux Marvel…) Où sont les .... , les ...., les .... (insérez vos bots caméo préférés ^^) ? Pourquoi avoir fermé Japan Studio (ok, il reste la Team Asobi) qui proposait des jeux si uniques ? Pourquoi avoir fermé London Studio, un véritable laboratoire de créativité ? Bon, il reste (encore) Media Molecule qui continue de faire rêver, mais il serait temps que Sony se réveille, non ? Et je ne parle même pas de la direction que prend la boîte avec les jeux-service (même s’ils sont revenus en arrière), mais même de leurs gros AAA solo narratifs comme The Last of Us ou Horizon ! J’adore aussi ces jeux,Et ce n’est pas que chez Sony, c’est pareil chez les autres éditeurs (Microsoft par exemple, ils ont Crash Bandicoot, Spyro, Banjo-Kazooie, Conker, et ils n’en font rien).Enfin, dernier "troll" de Sony dans Astro Bot. Alors, j’ai peut-être mal vu, mais où est le PSVR2 ? Je ne parle pas d'une prise en charge VR bien sûr, mais des hommages à ce hardware. Même dans Astro’s Playroom, ils l’ont inclus. Dans Astro Bot, il y a plein de références au premier PSVR (que je ne vais pas citer, même si ce n’est pas vraiment du spoil), mais ou est le PSVR2 ? Sony l’a complètement oublié, comme si ce truc n’avait jamais existé. Ok, ce n’est pas grand-chose, mais symboliquement, c’est un peu minable pour les acheteurs du casque. Après, vous allez me dire que si on l’avait vu partout dans le jeu, ça aurait pu être encore plus perçu comme un "foutage de gueule" vu l’abandon de Sony de leur casque.Voilà, comme je le disais, je ne vais pas m'étendre sur les qualités du jeu :