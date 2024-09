Aniplex Online Fest 2024 a terminé sa série d'annonces aujourd'hui en beauté, en révélant un visuel et une bande-annonce pour un nouvel anime original appellé Virgin Punk qui suit un jeune chasseuse de primes nommé Ubu en l'an 2099, avec des designs et des concepts de Yasuomi Umetsu (Kite, Mezzo Forte) et du studio Shaft (Monogatari Series).Le scénariste de Lupin 3, Yuya Takahashi, est en charge de la composition de la série. La première partie de l'anime intitulée "Clockwork Girl" sera projetée au Cine Libre Ikebukuro et au Theatre Umeda d'Osaka au début de l'été 2025.