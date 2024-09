Je ne sais pas si quelqu'un en avait parlé sur Gamekyo (peut-être Guiguif) mais pour emboiter le pas à l'article de Shanks ci-dessous, que dire du portage desur Megadrive ?L'adaptation de Real Bout Fatal Fury Special sur Mega Drive est un projet amateur impressionnant qui tente de transposer un jeu Neo Geo culte sur une console techniquement moins puissante. Sorti à la base en 1997 sur Neo Geo, nos développeurs amareurss ont dû faire face à plusieurs concessions graphiques et sonores pour fonctionner sur la Mega Drive. Bien que cette version reste plus limitée que l'originale, elle réussit à capturer l'essentiel du gameplay avec des combats dynamiques, tout en étant une prouesse technique pour la console de Sega.Je vous laisse découvrir la chose dans une vidéo review bien complète.

posted the 09/09/2024 at 09:44 AM by alexkidd