Alors que le temps presse et que les serveurs de Concord seront désactivés demain, des speculateurs semblent tenter de gagner rapidement de l'argent avec le dernier jeu en date de Sony.Repéré par IGN, alors que les copies physiques de Concord ont rapidement disparu des rayons et que la version numérique n'est plus disponible à l'achat, il semble que des copies scellées du jeu soient vendues sur internet jusqu'à plus de quatre fois son prix de vente. Étonnamment ces annonces mentionnent la fermeture imminente des serveurs:"Le jeu sera expédié dans la nuit du 4 au 5 septembre, afin que vous puissiez y jouer pendant une journée avant que les serveurs ne soient fermés. Le 6 septembre, le jeu sera un objet de collection rare et injouable". Celui-ci est proposé au prix de 119,88 dollars. Un autre jeu, proposé à 179,99 dollars, avertit les clients potentiels " Ce jeu rare et très recherché fait l'objet d'un rappel et est disponible dès maintenant dans son emballage scellé".De leur coté les joueurs Playstation 5 tentent de décrocher le sacrosaint trophée de platine avant qu'il ne soit trop tard en optant pour une technique assez particulière. Pour gagner facilement de l'XP les joueurs de Concord se suicident en masse ce qui donne lieu à des scènes ubuesques.En effet sur X le créateur de contenu Radec a mis en évidence la meilleure façon de gagner de l'XP avec des joueurs qui font exprès de faire échouer les parties en se suicidant. Ce phénomène a été corroboré par Gene Park, journaliste au Washington Post. C'est en tout cas une façon fascinante de passer les derniers instants du jeu.