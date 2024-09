En plus du trailer, des images et des artworks presentés dans l'article precedents, Koei Tecmo a partagé une video permettant de découvrir le nouveau systeme de combat (puisque cet opus contrairement aux precedents sera un A-RPG) ainsi que divers elements de gameplay lié a l'alchimie.Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land se déroule dans un monde où l'alchimie est devenue taboue et considérée comme maléfique. La protagoniste Yumia Liessfeldt et ses compagnons ont pour objectif de découvrir la vérité entourant la chute de l'Empire Aladissien, qui était autrefois très compétent en alchimie. La protagoniste a également perdu sa mère dans un accident pendant sa jeunesse.Yumia traversera un continent en ruine tout en affrontant les incertitudes de son passé et en créant son propre chemin pour comprendre le cataclysme qui a provoqué la chute de l'empire. Il est intéressant de noter que la mère de Yumia a caché son identité d'alchimiste, ce qui l'a amenée à découvrir pourquoi.Yumia découvre également l'équipe de recherche d'Aladiss, où elle rencontre Viktor von Duerer et sa petite sœur, Isla von Duerer. Parmi les autres personnages qu'elle rencontre figurent une femme mystérieuse, une demi-humain timide et un ancien aventurier expérimenté.Dans ce monde où la civilisation a déjà disparu et qui regorge de biomes, les joueurs auront de nombreuses actions et objets dans leurs boîtes à outils. Comme d'habitude dans Atelier, les matériaux de synthèse peuvent être récupérés pendant l'exploration et les combats. Mais cet opus vous permettra de fabriquer sans devoir retourner à la base, ainsi que de construire, meubler et décorer votre propre base avec la nouvelle fonctionnalité Construction.Le site officiel confirme que les combats se déroulent en temps réel, avec deux types de portées d'attaque. Les joueurs peuvent basculer entre les compétences pour combattre de manière stratégique. Les objets synthétisés peuvent se transformer en formes telles que des épées ou des lances pour attaquer. De plus, ces objets sont réutilisables.On apprend que le mana est créé lorsque les souvenirs gravés dans une force vitale retournent à la terre. Cependant, si le mana est trop concentré, il peut avoir des effets négatifs sur le corps. De plus, l'histoire se déroule sur un continent situé de l'autre côté d'une grande mer.Koei Tecmo et Gust se sont associés à l'artiste Benitama pour les principaux visuels et la conception des personnages.Le jeu sortira en Mars 2025.