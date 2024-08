Jeux Video

Et quel plaisir encore une fois après tant de films de MERDE davantage là pour le cahier de charges que pour le publicRecettes actuels : 1,03 milliards de $ (en 2 semaines et demi)- Obtiendra d'ici lundi ou mardi le record dans l'histoire des films Rated-R (1,079 pour Joker).- 11e place des films MCU- A fait mieux que l'intégralité des films de la phase IV & V (hors Spider-Man 3).- Peut encore espérer la 9e place en dépassant Captain Marvel et Spider-Man 2 (quasi ex-aequo à 1,131 milliard).Je tiens à ajouter que c'est 5 fois le total de The Marvels