Salut Gamekyo,Je poste plus grand chose ces derniers temps, mais dans le cas présent ça m'a paru important. Désolé, le titre de mon article n'est pas super évocateur, permettez-moi de développer ici :Il s'agit d'une initiative citoyenne européenne (on pourrait dire une pétition, sauf que là ça passe par la Commission européenne, donc on est un cran au-dessus tout de même) visant à demander à légiférer sur un grand problème de nos jeux modernes : lorsque ceux-ci sont affublés d'une connexion obligatoire aux serveurs d'un éditeur, même pour un jeu "solo" qui pourrait être joué sans connexion, l'éditeur se réserve le droit de fermer les serveurs à tout moment (généralement, quand il estime que ce n'est plus rentable) ce qui prive les joueurs de tout simplement pouvoir continuer de jouer au jeu. Autrement dit, ils perdent le jeu qu'ils ont pourtant acheté comme n'importe quel autre. (on ne parle pas d'un GaaS ou autre F2P, mais bien d'un jeu plein pot au prix d'un jeu complet)Le lien de la page en question pour plus de détails :Cette pratique existe depuis longtemps, surtout du côté du jeu PC avant de débarquer aussi sur consoles, mais apparemment, c'est l'affaire autour de The Crew (pas Motorfest) d'Ubisoft qui aurait poussé les consommateurs à se mobiliser et à demander l'arrêt de ces méthodes déplorables.En effet, The Crew était donc soumis à cette connexion obligatoire, et si vous ne le saviez pas, les serveurs pour accéder au jeu ont été fermés le 31 mars 2024, empêchant par la même toute personne d'y jouer même hors-ligne, puisque qu'Ubisoft n'a jamais cru bon de proposer une mise à jour pour retirer la connexion obligatoire. Pire, ce dernier aurait purement et simplement retiré le jeu des bibliothèques des joueurs.Les nouveaux rédacteurs de Gamekult avaient écrit un article à ce sujet sur les questions que cela posait, que je vous encourage à lire :Bref, The Crew est mort, et il est très peu probable de le voir revenir un jour, mais la question se posera toujours pour les autres jeux soumis à la connexion obligatoire. Raison pour laquelle cette initiative me paraît importante, même si évidemment, rien ne garanti qu'elle aboutira. (A l'heure actuelle, plus de 200 000 signatures sur 1 million recueillies à travers l'Europe, en sachant qu'on à jusqu'au 31 juillet 2025 pour atteindre l'objectif !)En tout cas, si l'idée de ne plus pouvoir jouer à un jeu -même acheté au format physique- vous hérisse le poil car son accès est soumis au bon vouloir de l'éditeur et du maintien des serveurs (sans compter la question tout aussi importante de la préservation du JV),Merci d'avoir lu, et bien sûr, n'hésitez pas à partager à votre tour la page de l'initiative si vous vous sentez concerné ! Bon vent sur le site !