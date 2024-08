La déclaration de Peter Parsons pour expliquer les licenciements :

« Depuis plus de cinq ans, notre objectif est de proposer des jeux dans trois licences à la renommée mondiale et durable. Pour concrétiser cette ambition, nous avons mis en place plusieurs projets d’incubation, chacun dirigé par des responsables de développement senior issus de nos équipes existantes. Nous avons finalement réalisé que ce modèle dispersait trop nos talents, trop rapidement. Il a également forcé nos structures de soutien aux studios à évoluer à un niveau plus important que ce que nous pouvions raisonnablement supporter, compte tenu de nos deux principaux produits en développement – ​​Destiny et Marathon. »

Bungie à licencié 220 employés (17% des effectifs), des employés demandent la démission de Pete Parsons, le PDG.Le soucis c'est que Peter Parsons a préféré sacrifier les employés que son confort (nous connaissons pas son salaire, mais on sait qu’il a au moins dépensé 2,4 millions de dollars durant ces derniers mois dans des achats de voitures de collection), des employés licenciés le lui reprochent, dont Sam Bartley, qui travaillait chez Bungie jusqu’aux licenciements, affirme même que Parsons l’invitait à voir sa collection deux jours seulement avant cette annonce.La gronde commence donc à monter et plusieurs employés appellent à la démission du PDG. Le global community lead Dylan Gafner décrit la situation comme étant « inexcusable » tandis que Ash Duong (technical UX designer) déplore le fait que cela touche les personnes qui devaient normalement être à l’abri de ce genre de décisions :« Cela frappe des gens à qui on disait qu’ils étaient valorisés. Qu’ils étaient importants. Qu’ils étaient essentiels au succès de l’entreprise. Mais rien de tout cela n’avait d’importance. »L’ancien community manager Griffin Bennett n’y va pas par quatre chemins et parle de Parsons comme d’une « farce ». Même son de cloche chez Liana Ruppert qui a aussi travaillé chez Bungie et qui déclare simplement :« Pete, démissionne. »Beaucoup de témoignent qui commencent à remonter à la surface, dont énormément qui pointent du doigt les mensonges du PDG tout comme le fait qu’il ne prenne pas ses responsabilités.IGN rappelle également les témoignages d’employés de Bungie qui déclaraient en décembre dernier que l’ambiance au sein du studio était déchirante, à cause de l’obsession des exécutifs envers l’indépendance qu’ils voulaient garder suite au rachat par Sony. Lorsque les employés auraient manifesté leur tristesse de voir des collègues partir, les dirigeants auraient traité ça avec beaucoup d’indifférence, et auraient également balayé d’un revers de la main la question de baisser leurs propres salaires, le tout en déclarant : « Nous ne sommes pas ce genre d’entreprise. »