Jeux Video

On garde quelques pincettes mais la source semble plutôt de confiance : Lee Cocker, podcaster mais également développeur londonien ayant bossé sur la plupart desL'homme explique que si SEGA n'a pas proposé de nouveau Mario & Sonic JO, ni même d'un jeu affilié depuis les JO de Tokyo 2020, c'est tout simplement parce que l'éditeur n'a pas cherché à en renouveler les droits. Pas d'explication et même si les Mario & Sonic se vendent plus ou moins bien, les droits d'exploitation sont probablement trop élevés pour garantir une bonne rentabilité.Les droits en question sont désormais entre les mains de nWayGames, spécialisé NFT et mobile (SU-PER). D'ailleurs, apprenez qu'il y a bien eu un jeu pour les JO 2024, juste que tout le monde s'en fout :