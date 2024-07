Les deux films Rebel Moon reviennent dans une version Director's Cut le 2 Aout prochain sur NetflixOn nous promet une heure en plus par film, des dialogues différents, du gore et du cucul, bref la version qui aurait du sortir au départ.D'ailleurs les films changent aussi de nom pour l'occasion a savoir désormais "Chapitre 1: Calice de sang" et "Chapitre 2: La malédiction du pardon" contre "Chapitre 1: L'Enfant du feu" et "Chapitre 2: L'Entailleuse" dans leur première version.Est-ce que comme pour Justice League (voir Batman VS Superman) cela va transformer les deux films de base ?On ne sait pas encore, mais en espérant que ça ne devienne pas une habitude chez Snyder.Le trailer contenant du gore et du sexe il faut aller le regarder directement sur YT