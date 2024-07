Compilation de la HESS ?

Il est grand temps de nous plonger dans l'obscurité du jeux vidéo, des jeux qu'on ne connait absolument pas mais qui existent, ont été développés et méritent à mon sens un minimum de lumière.est une compilation de jeux d'arcade sortie en 1998, exclusivement en Corée du Sud. Développée par Semicom, une société coréenne connue pour ses jeux d'arcade un peu old school, cette compilation regroupe trois titres :et. Semicom, bien que peu connue à l'international, a contribué au paysage vidéoludique coréen avec des jeux uniques et souvent dérivés de classiques populaires.Cookie & Bibi est un clone de Puzzle Bobble, mais avec une touche sportive. Au lieu de bulles, le joueur doit relier des balles et ballons de sport (volleyball, basketball, baseball, etc.). Le jeu propose deux modes : le mode arcade classique et un mode versus où les joueurs peuvent s'affronter directement.Bien que le jeu reprenne fidèlement les mécaniques de Puzzle Bobble, il ne parvient pas à se démarquer de son illustre modèle. Les graphismes sont moyens et les musiques répétitives peuvent devenir agaçantes. Néanmoins, la présence de deux modes de jeu ajoute un peu de diversité à l'expérience.Hyper Man est un jeu d'action et de plateforme inspiré de Pac-Man. Le joueur doit collecter des pastilles pour devenir temporairement invincible et pouvoir manger les fantômes. Des fruits bonus apparaissent à certains moments, offrant des points supplémentaires. Diverses options sont disponibles, comme un casque qui permet de subir un dégât sans mourir, un tir laser limité pour éliminer les ennemis, et une option de saut pour éviter les obstacles. Tous les 10 niveaux, un boss vient pimenter le gameplay. Le jeu est composé d'environ cinquante tableaux.Hyper Man offre une version enrichie de Pac-Man avec des éléments de plateforme et des power-ups intéressants. Les ajouts tels que les boss et les diverses options rendent le jeu plus dynamique. Toutefois, les graphismes et la musique restent un point faible, limitant l'attrait du jeu.Cette version ++ de Hyper Man prend une direction différente en adoptant un style de shoot'em up vu de haut avec des tableaux fixes. Il rappelle dans l'idée un titre comme Geometry Wars. Le joueur élimine les ennemis en leur tirant dessus, et à mesure que les niveaux progressent, les ennemis deviennent plus puissants. Cependant, le héros gagne également en force et puissance de tirs en montant de niveau. Comme Hyper Man, New Hyper Man propose des combats contre des boss tous les 10 niveaux et compte environ cinquante tableaux.New Hyper Man se distingue nettement des deux autres jeux de la compilation grâce à son gameplay intense et amusant. Les combats contre les boss et la progression du personnage ajoutent une dimension stratégique et engageante. C'est le jeu le plus abouti de la compilation, offrant une expérience plus riche et captivante.