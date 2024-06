Salut,Alors c'est lequel est votre Film favoris Marvel?J'avoue que perso meme si pas trop Marvel mais le premier Blade m'avais mis une claque, et quel intro de fouEt c'est aussi en passant un film/ personnage qui beaucoup inspiré Raven de Tekken qui est de mes perso favoris de jeux de combat et mon top 1 perso Ninja de JV.

posted the 06/30/2024 at 05:41 PM by foxstep