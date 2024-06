(13 Volumes / Terminé)Résumé : Nonna Sawaguchi travaille depuis deux dans la police scientifique. Encore en formation, elle aime l'action et n'a pas encore saisi toute l'importance du travail en laboratoire. Un jour, Reiji Mano, un expert médico-légal renommé, fait son retour dans le service. Elle va être assignée auprès de lui pour parachever son apprentissage. D'un naturel calme et assez bizarre, Mano excelle dans son travail. À son contact, Sawaguchi va assimiler de nombreuses connaissances, mais aussi la faculté d'analyser les preuves au-delà des résultats. La détermination de Mano et son sens de la justice n'est pas fortuite : il y a 23 ans de cela, ses parents et sa sœur ont été assassinés dans leur maison alors que le jeune garçon était à l'école. Depuis, Mano s'est juré de les venger et il entend bien mener sa mission jusqu'au bout !Déjà, ce qui est intéressant, c'est que Kei Koga a été lui même un experts en science médicolégales, ça permet d'avoir quelque chose de plus concret (certaines choses nous sont expliquées, ça c'est cool).Reiji Mano est un personnage intéressant, car il a une approche rationnel, il évite d'écouter les "témoignages" et les "interprétations" de la police, pour avoir la vérité juste avec des faits scientifique, car des faits scientifique peuvent donner une tout autre version.Il y a plein de rebondissement du à l'approche de Reiji Mano et il a une certaine philosophie, pour lui la justice c'est l'inverse de la vengeance et la vérité permet d'avoir du recul.Un autre personnage va apparaitre au cours de la lecture, il rappel un peu de loin L de Death Note, qui a une approche opposé philosophiquement à Reiji Mano, à eux deux, il résume toute la complexité humaine.Le dessin est bien fait, c'est agréable à lire, j'ai passé un bon moment avec ce thriller.