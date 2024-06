Metroid

les évènements X et le vaccins Metroid

Mochtroids

J'aimerais revenir suret sur son trailer en m'y attardant dessus j'ai pu noter quelques points de détail.Je vais m'arrêter principalement sur deux points concernant la combinaison Varia que porte Samus et enfin les "Metroid" qui suiventAlors pour la combinaison Varia on remarque deux choses déjà elle fait moins baraque que les versions précédente indiquant que l'armure chozo devient de plus en plus lisse / rafiné.Je suis sûr que sansla combinaison serait quand même arrivé à un rendu similaire celui vu dansdesign fin et profilé comme un missile pour plus d'agilité et de vitesse sans perdre en puissance.Quelques choses me dit que l'armure chozo indépendamment des upgrades évolue pour s'adapter au besoins de son utilisateur ici Samus ayant un profil humain et donc moins baraque que celui d'un chozo l'armure à du engager une procédure pour que celui-ci soit plus capable à la mobilité et à l'agilité.Ce qui m'ammène à mon second point de détail sur le bras canon de Samus si vous voyez au niveau du coude ce dernier à une pointe (absent dans les opus précédent) par contre dansle bras canon possède cette pointe.Cette indice me dit donc que l'armure est une version antérieur à celle qu'on vois dans Other M ( vous allez me dire thanks captain obviousMais ce qui me permet de dire que Metroid Prime 4 va se passer aprèsc'est les "Metroids" entourant Sylux ce ne sont pas des Metroids mais desla différence étant qu'un Metroid possède trois noyaux visible dans son sein les Mochtroids n'en possèdent qu'un.Et c'est dans Super Metroid qu'on est introduit à cette sous espèce résultat d'un clonage raté par les Pirate de L'espace.En conclusion je peux dire avec confiance que Metroid Prime 4 ce passe entre Super Metroid et Metroid Other M. Voilà pour moi.