Jeux Video

Grosses pincettes mais maintenant qu'il n'y a plus trop de place aux doutes vu les propos de Jeff Grubb (et peu oseront encore le remettre en question vu le cas du State of Play), sachez que Play Asia vient soudainement d'ouvrir 4 nouvelles fiches :- Resident Evil 9 : Revenant Shadows- Resident Evil 5 Remake- Resident Evil : Code Veronica (pas de précisions)- Resident Evil 0 (apparemment juste remaster)Peut-être juste des fiches opportunistes, mais celle de Resident Evil 9 semble avoir un descriptif officiel :Mais pincettes quand même