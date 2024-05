Aprèset, c’est au tour dede dévoiler ses résultats pour le trimestre clos le 31 mars 2024. Rappelons que l'objectif au départ était de 25 millions dedistribuées avant que le constructeur décide de le revoir à la baisse : 21 millions sur l'ensemble de l'année fiscale. Aujourd’hui le constructeur japonais annonce avoir écoulé 4,5 millions sur ce dernier trimestre ce qui porte le total sur l’année fiscale 2023 à 20,8 millions de machines dans le monde et à 59,3 millions depuis son lancement (60,1 millions pour la PS4 durant le même laps de temps à l'époque).s'est vendu à 12 millions d'exemplaires en quasiment 3 mois, il bat ainsien tant que jeu first-party qui s'est vendu le plus rapidement depuis son lancement.Sur la globalité de la partie software il s'est vendu 72,6 millions de jeux sur PS5 et PS4 durant ce trimestre, dont 12,3 millions pour les jeux first-party. Les ventes en dématérialisé représentaient 77%. Lebaisse un peu, c’est 118 millions d'utilisateurs actifs.1-PS5 ( FY2022 ) : 6,30 millions d'unités2-PS2 ( FY2004 ) : 6,083-PS1 ( FY1997 ) : 4,625-PS2 ( FY2000 ) : 4,211-PS2 ( 2002 ) : 24,60 millions d'unités3-PS1 ( 1998 ) : 22,504-PS1 ( 1999 ) : 21,125-PS2 ( 2005 ) : 19,981-PS2 ( FY2002 ) : 22,50 millions d'unités2-PS1 ( FY1998 ) : 21,604-PS2 ( FY2003 ) : 20,105-PS4 ( FY2016 ) : 20,00■Chiffre d'affaires : 3.481,0 milliards ¥ / 23,48 milliards $ (+440,1% YoY)■Bénéfice d'exploitation : 229,4 milliards ¥ / 1,54 milliards $ (+82,9% YoY)■Bénéfice net : 189,0 milliards ¥ / 1,27 milliards $ (+48% YoY)■Hardware : 4,5 millions (-28% YoY)■Software : 72,6 millions (+6,7% YoY)■PSN : 118 millions (+9,2% YoY)(en termes de revenus)1-PlayStation2-Financial Services3-Entertainment, Technology & Services4-Sony Music5-Sony Pictures6-Imaging & Sensing Solutions7-Other(en termes de bénéfice)1-PlayStation2-Sony Music3-Imaging & Sensing Solutions4-Sony Pictures5-Financial Services6-Other7-Entertainment, Technology & ServicesPour l'année fiscale 2024,s'attend à une baisse des ventes Hardware (18 millions).

Who likes this ?

posted the 05/14/2024 at 06:50 AM by leonr4