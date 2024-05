Jeux Vidéo

L'industrie du jeu vidéo est en pleine mutation avec l'émergence de nouveaux modèles de distribution, notamment le Game Pass de Microsoft, qui offre un accès illimité à une bibliothèque de jeux moyennant un abonnement mensuel. Cependant, derrière ce modèle économique se profile une réalité financière complexe qui pourrait évoquer les mécanismes précaires d'une pyramide de Ponzi, laissant entrevoir un destin inévitable d'effondrement.Le Game Pass repose sur un principe attrayant : offrir aux joueurs une valeur exceptionnelle en échange d'un abonnement mensuel fixe. Cela a entraîné une augmentation significative du nombre d'abonnés et des revenus pour Microsoft. Toutefois, ce modèle de croissance rapide n'est pas sans inconvénients.Tout comme une pyramide de Ponzi, où de nouveaux investissements sont nécessaires pour maintenir les rendements promis aux premiers investisseurs, le Game Pass dépend d'une croissance continue du nombre d'abonnés pour maintenir son équilibre financier. Microsoft doit constamment investir pour enrichir la bibliothèque du Game Pass en ajoutant de nouveaux jeux attrayants afin de retenir les abonnés existants et d'attirer de nouveaux clients.Cette course à l'expansion constante crée un cycle potentiellement insoutenable. À mesure que le Game Pass s'étend, les coûts associés augmentent également. Microsoft se retrouve ainsi dans une situation où il doit maintenir une croissance constante pour couvrir les coûts croissants.Le risque pour Microsoft réside dans la possibilité d'atteindre un point de saturation, où la croissance du nombre d'abonnés ralentit ou stagne. Dans une telle situation, le modèle du Game Pass va rapidement perdre de sa viabilité financière, tout comme une pyramide de Ponzi s'effondre lorsque de nouveaux investissements cessent d'affluer.