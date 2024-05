Jeux Vidéo

En juillet, le store Xbox 360 fermera, j'avais d'ailleurs publié un article à ce sujet sur mon blog, et je me suis dit que je ne devrais pas attendre le dernier moment pour télécharger, mettre à jour ou acheter des jeux qui ne seront plus jamais disponibles, car ils ne sont pas rétrocompatibles avec la Xbox One ou la Series. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'étrange...Dans ma liste classée par ordre de sortie récente, je suis rapidement tombé sur le catastrophique "Remake" de Double Dragon 2, une exclusivité Xbox 360 tellement mauvaise que c'est devenu une curiosité. J'ai remarqué avec l'icône (un pad pas à moitié noir) que je n'avais que la démo. Lorsque je l'ai lancée, il m'a proposé d'acheter le jeu complet. C'était vraiment étrange car j'étais persuadé d'avoir le jeu... J'ai alors décidé de vérifier les deux jeux "A World of Keflings" & "A Kingdom for Keflings" que j'avais terminés à l'époque, et c'était pareil : les jeux n'apparaissaient qu'en démo.Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'en vérifiant sur ma Xbox Series X, j'ai constaté que j'avais bien les jeux complets grâce à la rétrocompatibilité, et sur mon compte à partir du PC aussi (mais on ne peut pas lancer de téléchargement vers sa 360 à partir d'un PC).Certains pourraient dire que ce n'est pas grave, puisqu'on peut les récupérer sur la One ou la Series, mais ce n'est malheureusement pas le cas pour tous.Des jeux comme Out Run Arcade, Bomberman Live, les jeux de la série Arcedo, Renegade Ops, etc. (j'en possède plus de 100, donc je ne les ai pas tous répertoriés) sont perdus à jamais... volés par Microsoft...À moins que je ne les rachète, ce qui n'est même pas possible pour certains car ils ont été retirés du magasin.