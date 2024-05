Aujourd'hui, un jour après l'annonce par Microsoft de la fermeture de quatre de ses studios de jeux, Matt Booty, directeur de Xbox Game Studios, a tenu une réunion publique pour discuter des objectifs futurs de la division. "Nous avons besoin de jeux plus petits qui nous donnent du prestige et des récompenses", a déclaré Booty aux employés, selon des remarques internes partagées avec The Verge. Pour certains auditeurs, il s'agissait d'un objectif surprenant : Microsoft venait de fermer le développeur japonais Tango Gameworks, qui sortait d'un petit titre à succès prestigieux, Hi-Fi Rush.

Who likes this ?

posted the 05/09/2024 at 05:30 AM by jenicris