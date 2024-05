SurRésumé vite fait de quelques points:Apparemment, des remboursements sur Steam possible depuis l'obligation de créer un compte PSN.Sony à changé cette nuit sa FAQ concernant l'obligation ou non de devoir créer un compte PSN quand on joue à un jeu PlayStation sur PC.Apparemment, des joueurs ont été banni pour avoir utiliser un VPN pour se créer un compte PSN à partir d'un pays où le PSN n'est pas disponible.Community Manager de chez Arrow Head qui s'excuse car il ne savait que le PSN n'était pas disponible dans autant de pays. :/

Who likes this ?

posted the 05/05/2024 at 08:19 AM by edarn