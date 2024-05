Analyses/Débats

Comme vous le savez sûrement, Bethesda a profité de la sortie de la sériesur Amazon Prime, afin de proposer une mise à jour "next-gen" pour Fallout 4 sur tous les supports (elle était prévu pour fin 2023 à la base).Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'hormis le fait qu'elle n'apporte pas grand chose à la version PC (compatibilité des écrans larges et 17 bugs corrigés...), ces branques deont cassé la compatibilité de nombreux mods développés par des passionnés depuis plus de 8 ans.En plus des conséquences directes sur la possibilité d'utiliser nombreux d'entre eux, le plus gros problème vient du fait qu'ils viennent de compromettre la sortie de. Il s'agit du plus gros mod développé par plus de 100 personnes, qui propose un contenu énorme via l'ajout de la ville de Londres et qui devait sortir le 23 avril, avant d'être reportée à une date indéterminée Le problème vient principalement des changements apportés par [g]Bethesda[/i], obligeant les développeurs à retravailler tous les éléments du code source qui utilisaient le. Bref, s'ils voulaient se mettre à dos les modders qui ont fait un travail énorme sur l'amélioration et l'ajout de contenu de leurs différents jeux depuis des années, c'est réussi.Autre point fâcheux que certains joueurs ont découvert, véritable cerise sur le gâteau de cette màj "next-gen", l'obligation de devoir payer le jeu pour ceux qui l'auraient obtenu via des services d'abonnement, afin de pouvoir l'installer. Fort heureusement, Bethseda l'a finalement rendu gratuite après que les joueurs aient gueulé un bon coup sur les réseaux sociaux (encore une preuve que c'es utile de le faire).