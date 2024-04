=====> Seconde Partie8 )- Beaucoup ne seront peut être pas d'accord avec ça mais moi j'ai flippé dans l'océan la nuit. Surtout lors de la malédiction de Ganondorf qui empêche le jour de se lever avec la musique assez oppressante qui intervient dès qu'on quitte L'île du Poisson, déjà pas franchement rassurante. Mais naviguer dans Wind Waker la nuit sous un orage et tomber sur un cyclone ou autre kalamar géant, je peux vous dire que j'étais pas du tout rassuré j'étais jeune à l'époque après...7)- Link devra vaincre les insectes des Ombres sous forme de loup afin de redonner la lumière au contrées qui en ont étaient privées. Chasser les insectes des Ombres ne sera pas de tout repos car parfois bien planquer. 2 événements stressant se déroule néanmoins durant cette chasse aux insectes. Le premier, au Village Cocorico, quand on allume un feu pour en faire sortir un, le problème est que l'insecte fout le feu dans toute la baraque, nous obligeant à vite déguerpir sous peine d'y rester et de détruire une maison qui avait au final rien demander, et se faire engueuler par Midona au passage.Le 2 ème est quand le dernier insecte des Ombres de Lanelle n'apparaît pas sur la carte et qui soudainement réapparaît au milieu du lac Hylia. On s'attend à juste tuer un énième insecte ridicule mais non, la bestiole se transforme en une horreur absolue géante et qui fera office de combat de boss, et la musique stressante pour l'accompagner...6)- Après avoir ramené la lumière sur les Terres de Lanelle, Lanelle lui même contera à Link l'histoire de la Triforce et des Forces du Mal à travers une cinématique bien dérangeante. Pour plus de détails, je vous laisse avec la vidéo !5)- Sûrement l'un des ennemis les plus stressant des jeux, les clapoirs sont des gigantesques mains qui n'apparaissent uniquement dans les donjons. Leurs fonctions ? Vous ramener au tout début du donjon en s'abattant sur vous, avec un bruit assourdissant faisant apparaître leur ombre qui deviennent de plus en plus grosse. Si vous bougez pas à temps, Link sera emporté par ces mains géantes en poussant un cri glaçant...Dans Twilight Princess, elles ont une autre fonction, elles n'apparaissent uniquement dans le Palais du Crépuscule et vous empêche de récupérer l'orbe nécessaire à votre progression en vous la chipant si vous êtes trop lent. Stressante et agaçante ces maudites mains...4)- Une fois Link Adulte, le monde a changé et l'influence de Ganondorf y est à son paroxysme. La place du marché autrefois animé et vivante ne laisse plus que place à la désolation et aux effrois ayant envahi les lieux.Le ciel est sombre est menaçant et le magnifique château d'Hyrule fait place à la monstrueuse et imposante tour de Ganon qui surplombe un coulis de lave en fusion. Ailleurs c'est pas terrible non plus, le Mont du Péril est "malade" et les nuages calmes d'autrefois font maintenant apparaître un ciel rouge et noir et des pluies de météorites. Le Lac Hylia est asséché et il arrête pas d'y pleuvoir, et le domaine Zora est maintenant prisonnier des glaces. Ce changement radical de décors m'avait un peu stressé moi la première fois que j'y ai joué, surtout avec les effrois de la place du marché...3)- L'orsque Link enfile un masque, on peut entendre des cris de terreurs et de souffrance émanant du masque. Animation qu'on peut heureusement passé à force. Mais ça s'arrête pas là, l'inquiétant vendeur de Masque et sa phrase glauque " You’ve met with a terrible fate haven’t you ?"Mais quand on joue l'hymne du vide, c'est cette terrifiante et glauque statue de Link, sourire malsain qui apparaît... Pour les amateurs de creepypastas, cette statue de Link ainsi que Majora’s Mask de façon générale ont fait l’objet d’une légende urbaine diffusée sur Internet intitulée Ben Drowned.2)- Sûrement un des passages les plus stressant de toute la série Zelda. Dans Zelda Skyward Sword, vous devrez réussir ces épreuves nommées Psysalis afin de renforcer votre Courage en gros. Vous serez ainsi téléporter dans un monde parallèle ou seulement votre esprit sera visible. Il vous faudra récupérer toutes les perles de lumière pour réussir l'épreuve.Seulement, ça sera pas aussi facile car des Gardiens veillent sur les lieux et si ils vous repèrent, vous pourchasseront et au moindre coups, il faudra recommencer à zéro... Musique stressante, timer, veilleur, les types avec des lampes ou encore dévoileur, liquide qui si vous tombez dedans réveillera automatiquement les Gardiens. Si la première épreuve est plutôt facile, je peux vous assurer que les 3 autres vont vous donner pas mal de fil à retordre !1)- Comme vous savez sûrement, Link n'a que 3 jours pour finir son aventure et sauver Termina avant que la Lune s'écrase sur la Terre et provoque la fin du monde. Majora's Mask est lui même un jeu stressant car on a sans arrêt l'impression d'être pris par le temps et de se dépêcher même si on pourra remonter le temps heureusement dans le jeu.Mais cette lune gigantesque, perpétuelle menace et qu'on voit tout le temps qui menace de s'abattre sur nous a réellement ce côté anxiogène que n'ont pas les autres Zelda. Le pire étant le dernier jour où la lune est de plus en plus apparente et où la musique s'accélère, nous faisant comprendre qu'on doit vite remonter le temps ou c'en est fini de nous... Plus stressant dans la série vous voyez ? Moi pas...J'espère que ce top Zelda vous aura plu, à bientôt pour un prochain top et bon week-end à tous !Vous l'avez manqué ? Voici le lien pour la première partie :