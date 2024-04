The Legend of Zelda est sûrement une de mes saga préférés, j'avais envie de revenir sur cette série pour vous parler des moments stressants dans les jeux. Alors vous allez me dire, mais Populus dose c'est pas des survival horror ! Que neni les enfants, laissez moi vous rafraîchir la mémoire ! Ce top sera en deux parties.15)- Imaginez, vous vous balader dans Hyrule et vous apercevez au loin un genre de "centaure". Curieux de voir à quoi ça ressemble, vous risquez de vous approcher et l'ennemi vous voit. Il fait pleuvoir une pluie de flèche qui s'abat sur vous, et si vous avez beaucoup de chance, vous one shot pas. Et oui, vous assistez à l'ennemi le plus puissant du jeu, le fameux Lynel, dont le plus puissant spécimen est le lynel blanc(doré dans le mode survie).Les combats contre les lynels sont stressants, surtout la première fois car ce sont de redoutable adversaires. Mieux vaut être bien préparer avant de les affronter.14)- Dans Zelda Twilight Princess, vous devrez aider Iria et le prince Zora malade à regagner le Village Cocorico. Seulement, le voyage pour y arriver ne sera pas facile car entre les gobelins qui attaquent la diligence, et les espèces d'oiseaux qui font de même en lâchant des bombes, ce qui a l'impact fera dériver la diligence de sa trajectoire, et qui fera perdre beaucoup de temps vu qu'elle fera un détour, ça sera pas de tout repos.Il faudra parfois éteindre les flammes avec le boomerang car si la jauge est remplie, c'est game over et il faudra tout recommencer. Ah, et il ya aussi un combat de boss contre le Roi des Gobelins, bon courage !13)- Link devra secourir sa sœur enfermée dans la Forteresse Maudite, repaire de Ganondorf. Mais sans arme car "l'atterrissage" ne s'est pas passé comme prévu, Link ayant perdu son épée. Il va falloir éviter tous les gardes cochons, (moblin) en se cachant dans des tonneaux et si ils vous repèrent, c'est case prison comme au Monopoly, et il faudra tout vous retaper.Il faudra également désactiver tous les projecteurs de la zone pour pouvoir passer en neutralisant les gardes.12)- Sûrement le Temple le plus glauque de toute la série. Le Temple de L'Ombre met en évidence les Légendes sanglantes d'Hyrule à l'époque où les Sheikah ayant trahi le Saint Royaume y étaient torturés puis exécuter... ambiance.Le bruit des tambours sinistre que joue le boss du Temple ainsi que les nombreux hachoirs, chevalets et traces de sang sur le sol mettent déjà mal à l'aise. Sans parler des effrois, momie ou autre stalfos pour vous rappeler que vous n'êtes clairement pas le bienvenu ici. Ce Temple rappel la mort et la souffrance en permanence jusqu'à même reproduire la traversée du Styx, fleuve des enfers quand on arrive sur le bateau et qui risque de sombrer si on déguerpit pas en vitesse. Ou encore les phrases glauque du style : "Pointe mon bec vers le crâne de vérité, une erreur te plongera dans les abîmes infernales"....11)- Quand on arrive à la quête de la Triforce, il faudra récupérer une carte sur le fameux bateau fantôme qui apparaît aléatoirement sur la map les nuits de pleine lune uniquement.Musique glauque au programme, navire sinistre entouré de flammes bleutées. A noté que vous pouvez même le voir si vous avez de la chance même si vous n'avez pas la possibilité d'y rentrer mais l'apercevoir sur l'océan faire sa ronde et errer sans but mais véritablement mal à l'aise...10)- Le Temple le plus oppressant de la série qui rappelle un peu la licence Indiana Jones. La Tour du Jugement comme son nom l'indique servait autrefois de prison pour juger les criminels à même de recevoir le châtiment ultime, être banni dans le monde des Ombres. Ganondorf lui même y a été enfermé avant de subir ce châtiment.Au programme, sables mouvants, insectes style scorpions, cadavres, pièges avec des piques, fantôme et j'en passe. Jusqu'à finir en apothéose avec L'antique Terreur ressuscitée, Humbaba, un dragon squelette gigantesque.9)- Zelda MM est sans conteste le Zelda le plus glauque de toute la série. Le rapport à la mort et à la fin du monde y est omniprésent. Il est donc évident qu'il allait apparaître à un moment dans mon top. Tout ce qui se trouve dans la vallée Ikana n'est que mort et désespoir mais une histoire a retenu mon attention, celle de la fille du moulin et de son père victime du Masque de la Momie qui le fait se transformer en momie.La gamine n'a pas eu d'autre choix que d'enfermer son père afin de ne pas se faire dévorer. Heureusement, vous pouvez l'aider dans sa quête et guérir son père MAIS étant donné qu'on doit à chaque fois remonter le temps dans le jeu, la malédiction du père et la souffrance de la petite fille ne disparaît jamais vraiment, glauque/20 pas vrai ?(à partir de 8 minutes 55)La seconde partie arrivera dimanche !