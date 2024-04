comme moi ?



Ça aussi, c'est un sujet qui fait débat et pas des moindres.



Le démat versus physique.



Vous préférez lequel ?



Pour ma part, comme dit, je préfère le physique mais ça m'arrive de temps en temps d'acheter du démat. De toute façon, y'a parfois pas le choix vu que certains jeux ne sont disponibles qu'en les dl.



L'avantage du physique, c'est que t'as tout le temps le jeu, enfin je veux dire je sais pas ce qui peut se passer avec des sites, plateformes comme Steam. On sait jamais, tu peux perdre des jeux par exemple si tu perds tes id ou si ton compte se fait pirater, ban, non ? En physique, au moins, t'es sûr d'avoir tout le temps le jeu avec toi. L'inconvénient, c'est si t'achètes beaucoup de jeux en version physique, il faut de la place voire louer un endroit spécialement pour stocker ses - vieux - achats vidéoludiques.



Comment vous faites vous ? De quelle école vous êtes ? Alternez-vous, aujourd'hui, les deux avec une plus grande tendance pour l'un que pour l'autre ou vice-versa ou ça se passe comment ?



Pensez-vous que le format physique tend graduellement à disparaître, que demain tout s'achètera en ligne ?



Bon dimanche. Prière de ne pas vous écharper sur la place publique, svp.



Cordialement,



Uram.