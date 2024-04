Sony Pictures Entertainment et Apollo Global Management, une société d'investissement, ont été en discussions pour s'associer dans une offre commune visant à acquérir Paramount, ont déclaré jeudi deux personnes familières avec la situation.



Les deux entreprises n'ont pas soumis d'offre officielle, car Paramount est toujours en discussions exclusives avec Skydance, ont déclaré les personnes, qui ont souhaité garder l'anonymat pour discuter de négociations délicates. Mais la possibilité d'un accord avec Skydance a suscité une opposition significative de la part des investisseurs.



Apollo avait précédemment contacté Paramount pour acheter la société pour au moins 26 milliards de dollars, dette incluse. Mais le conseil d'administration de Paramount a poursuivi ses discussions plus avancées avec Skydance, malgré des questions sur le financement d'Apollo. Une offre conjointe avec Sony réduirait presque certainement ces préoccupations.



Les modalités de l'offre commune sont encore en cours d'élaboration, et il est possible que Sony et Apollo ne fassent pas d'offre pour Paramount, a déclaré l'une des personnes. Une structure pourrait prévoir qu'Apollo prenne une participation minoritaire dans la coentreprise, Sony devenant l'actionnaire majoritaire et exploitant l'entreprise. À un moment donné, Apollo pourrait retirer son investissement, éventuellement en vendant sa participation à Sony.



Si Sony l'emportait dans son offre, l'entreprise exploiterait probablement le studio Paramount comme une filiale au sein de son propre empire médiatique, fusionnant le bras marketing et distribution du studio avec le sien.

Le NYC times affirme de sources sures que Sony et en partenariat avec une société d'investissement de racheter l'une des plus anciennes sociétés de production cinématographique d'Hollywood. Fondée en 1912.Si l'accord devait aboutir, Sony pourrait acquérir des licences de franchises emblématiques telles que "Transformers" et "Star Trek". Ces franchises sont des joyaux de la couronne de Paramount et ont généré d'importants revenus au box-office et dans d'autres domaines, notamment les produits dérivés et les droits de diffusion.L'accès à ces franchises serait un atout majeur pour Sony, renforçant son catalogue de propriétés intellectuelles et lui permettant de capitaliser sur des marques bien établies et appréciées dans le monde entier. Cela pourrait également stimuler les perspectives de rentabilité de Sony Pictures Entertainment et consolider sa position sur le marché concurrentiel du divertissement.