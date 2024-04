Suite à plusieurs incompréhensions et plaintes des joueurs sur une facette originale du jeu, Capcom a complètement tué son système original de contagion.Oui, je parle de la peste draconique, une sorte de virus extrêmement nocif qui se transmet de pions en pions (joueurs entre joueurs) et élimine tous les habitants d'une ville sans crier garde.Le virus élimine d'un coup tous les vendeurs dans les magasins (achat, aubergiste, classe et voyage rapide impossible), tous les PNJ qui se baladent (adieu les quêtes secondaires) et surtout tous les PNJ importants de la quête principale (oui il n'y a aucune exception).Le problème, c'est que les joueurs n'ont rien compris au système de morgue et de résurrection des cadavres dans Dragon's Dogma 2, beaucoup ont cru que le jeu était bugé lors de l'obtention de ce vicieux maléfice totalement aléatoire.Voilà pourquoi, avec la nouvelle mise à jour, il suffit d'attendre quelques jours sur un banc ou de faire passer le temps dans un bar pour que tous les PNJ d'une ville ressuscitent sans explication et sans aucune solution trouvée…La peste draconique n'est plus que de la figuration mettant fin au sentiment de phobie ou de paranoïa lors du recrutement des pions.Un système super original et très surprenant, mais mis bien trop vite au placard car forcément, quand il n'y a pas de tuto ou d'indication pour les joueurs, la magie des patch et des Maj sauvent la mise, un procédé exécrable qui nous oriente vers une question sérieuse : faut-il blâmer les joueurs de plus en plus dans la casualisation du JV ou les développeurs qui cèdent à cette pratique ? On se le demande vraiment...