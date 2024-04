- Sorti en 1996, Resident Evil a été un véritable carton à sa sortie, à tel point que Capcom en a fait sa madeleine de Proustpour ce qui deviendra par la suite une des plus grandes licence de jeux vidéos de tous les temps, rien que ça.Et c'est donc en 2002 que Capcom nous offre LE Remake qui fera date dans l'histoire. Mesdames et Messieurs, accueillez dès à présent Resident Evil Remake ou Rebirth !Dès le début du jeu, 2 personnages à incarner.Vient ensuiteAprès avoir fait votre choix donc avant la cinématique, le jeu commence. Et là, c'est l'occasion d'admirer le travail titanesque que Capcom ont réalisé sur ce Remake.Les ombres et lumières ne sont pas en reste, avec des mouvement ultra réaliste, comme ceux des branches d'un arbre qui bougent au gré du vent à travers une fenêtre éclairée par la pleine lune. Ou encore une lumière blafarde éclairant un couloir sombre, et dont sa faible lueur nous rassure qu'un peu. Beautiful.Car en plus de la technique ahurissante,Si les graphismes sont somptueux,Rien que le thème du hall d'entrée avec sa musique macabre met dans l'ambiance direct, dommage qu'on l'entend une seule et unique fois. De même que l'orage qui gronde dehors et d'où la lumière des éclairs se reflète à la perfection dans le manoir, mais dommage une fois encore que l'orage est uniquement audible dans le manoir mais pas en dehors.Ou des autres bien plus stressante comme quand un zombie va brutalement défoncer une porte pour vous sauter à la carotide, la musique s'emballe et devient très stressante de quoi vous donner de belles sueurs froide.Même écoutez nos bottes s'appuyer sur un parquet ou sur une moquette ou encore marcher dans des flaques d'eau est jouissif pour nos oreilles c'est vous dire à quel point c'est fou !Le râle des zombies au loin, l'aboiement des chiens, le feu qui crépite dans la cheminéeLes zombies sont plus "beaux" que jamais. Très grand et plutôt flippant la première fois, ils peuvent se révéler assez dangereux en groupe bien que facilement évitable quand on a l'habitude.En effet, si vous ne brûlez pas les zombies quand vous les tuer, avec les réserves de kérosène situé a des points précis de la maps, en quantité limité, ou si vous ne leur écrasez pas la tête, ils se réveilleront plus tard en Crimson Head. Croyez moi, vous ne voudriez pas les croiser.car en plus des zonzon ou autre crimson zombies, vous aurez aussi l'occasion de vous fighter à des chiens, des araignées à l'incroyable modélisation et animation mais aussi au pires ennemis du jeu, les redoutables Hunter qui peuvent vous tuer en un seul coup si ils vous sautent dessus, pas mal hein ?notamment Yawn le serpent géant ou encore un monstre invincible nommé Lisa, véritable monstruosité sur pattes, ce monstre est terrifiant la première fois qu'on le rencontre. Pour l'anecdote, quand j'ai entendu son râle dans le cimetière la première fois je suis allé sauvegarder et j'ai éteins la console, bon ok j'étais jeune mais quand même, je me suis fait dessus tellement ça me foutait la trouille.Les balles se font rare et les ennemis sont agressifs. Mais pas de panique vous ne serez pas non plus totalement démunis dans ce cauchemar.En plus de votre flingue de base, vous pouvez également équiper de gros pétoirs comme un fusil à pompe ou les headshot sont très utiles face aux zombies qui n'ont pas eu leur câlin du matin et qui se montrent un peu trop collant. Ou encore carrément un lance-grenade (Avec Jill uniquement) qui permet d'équiper plusieurs types de grenades comme celle de base, acide ou incendiaire.En effet, quand un ennemi vous aggripe, vous pouvez soit lui planter un coup de couteau ou lui balancer un petit coup de taser histoire de lui dissuader l'envie de recommencer. Et avec Chris, voire carrément lui grenader la bouche, fun.Très utile, ces objets d'auto défense évitent de se faire mordre bêtement mais attention car si un zombie vous attrape de dos, l'effet ne pourra pas être déclenché. Enfin, ces objets sont pas très courant alors utilisez les à bon escient.vous pouvez même le plier en 1h 30- 2 h en le connaissant par cœur.Il est impossible pour moi de ne pas parler deest un véritable labyrinthe à lui tout seul avec des pièces fermées ou non dans tous les sens et ou il faudra dénicher la bonne clé, et certaines sont bien planquées. De plus, pas mal de raccourcis sont à débloquer afin de ne pas se taper trop d'aller retour, déjà que vous allez en bouffer pas mal mais c'est ce qui fait le charme du jeu.Mais surtout, si vous pensez être safe dans une zone, ça peut être de courte durée car. De quoi remettre un peu de piment si jamais vous avez fait le ménage auparavant. Un level design d'autant plus ingénieux car souvent, 2 chemins s'offrent à vous pour rejoindre les précieuses malles et salle de sauvegarde, mais à vis risques et périls, privilégiérerez vous un passage très court mais plus dangereux avec quelques zombies délicats à esquiver, ou un plus long détour mais plus safe ? Et croyez moi que ces questions, on se les posent souvent dans le jeu.De même que vu que notre inventaire est limité, risqueriez vous d'aller chercher les quelques balles pouvant être précieuse ou le spray garder par 2 chiens enragés (un exemple) ou laisseriez vous tomber par peur de mourir ? OUI, pas de doute, nous sommes bien dans un Survival-Horror !Des défauts ? Pas vraiment.Je trouveraiMême le boss final n'est pas génial même si bien foutu, sont quand même dangereux faut pas déconner pour certains mais l'affrontement laisse parfois un peu à désirer,Enfin,Les énigmes sont également facile mais est ce un défaut ? Non, car Resident Evil n'a jamais eu pour but de nous faire galérer sur une énigme pendant des heures. Elles servent surtout "d'obstacle" à surmonter pour récupérer une clé ou un élément essentiel à notre progression. Et comme on est dans un manoir d'un "fou paranoïaque" elles ont parfaitement leur place ici.- Graphisme somptueux- De même pour la DA- Gameplay et plan de caméra impeccable- Une sacrée ambiance !- Un bestiaire varié- Un vrai Survival-Horror- Difficile, surtout la première fois- Level design ingénieux- Une histoire qui se laisse suivre (même si très classique)- Des énigmes qui remplissent parfaitement leurs rôles- Flippant la première fois- Les malles et les salles de sauvegarde qui offrent un confort non négligeable- Très bonne rejouabilité- 2 personnages qui offrent une approche différente- L'inventaire limité qui consiste à étudier sa "stratégie de déplacement"- Les aller retour, (oui oui, ça fait le charme du jeu)- Des choses rajoutés (Lisa/Objet dauto défense- Un vrai Remake- Durée de vie honnête- Des combats de boss pas bien folichon- Le passage des grottes, pas fan...Resident Evil demeure encore et toujours pour moi le meilleur Remake de tous les temps, et l'un des meilleurs survival horror. Beau à se damner, Capcom ont réalisé un véritable coup de maître pour en faire le Survival-Horror ultime, et ce pour encore fort longtemps ! Un chef d'œuvre du genre et une œuvre culte qui marque même plus de 20 ans après !10/10