capture sans prétention, zéro spoil. ( le mode photo du jeu est pas ouf ouf mais le jeu si)Le bandeur de cailloux tel que moi est absolument ravis du rendu.On approche de la cinquantaine d'heures, et je sais déjà que le jeuva me rester en tête un bon bout de temps je pense.

Like

Who likes this ?

posted the 04/05/2024 at 09:11 PM by rbz