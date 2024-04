Jeux Video

Geste technique 5 étoiles.Alors que Mortal Kombat 1 et Street Fighter 6 ont été clair d'entrée sur la monétisation, quitte à s'en prendre plein la gueule dès la sortie, Tekken 8 a appliqué une autre stratégie déjà vu par quelques vicieux du système :1) Sortir le jeu sans micro-transactions et Battle Pass (hors Pass de perso habituel).2) Obtenir les louages de la communauté et une note tip top sur Meta.3) Attendre quelques semaines que les ventes se tassent, et lancer les micro-transactions et les Battle Pass sans subir d'impact de boycott ou sur la note Meta.Et donc ça gueule actuellement chez les fans.Mais ça ne changera rien.Dire que la pratique a été conçu pour le modèle économie des F2P...