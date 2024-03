Quelques nouvelles infos:- Jill sera mis en avant dans le DLC, en effet la zone ou se déroule ce dernier se situe dans la region ou elle est née- Concernant la version PC, celle-ci devrait mettre moins d'un an avant de sortir, ils sont en phase d'optimisation et de debugage.Il y aura au moins deux versions, une avec les deux DLC directement inclus et une autre sans.Une demo sera aussi dispo en temps voulu.- Une quete en lien avec la marque sur le visage de Clive sera modifié pour apporté plus d’éclaircissement- Une quete servant d'épilogue sera disponible pour ceux ayant fini les deux DLC- Malgré sa taille imposante, l'épée/hachoir du Roi Tomberry sera craftable- Le pouvoir de Leviathan n'est peut etre pas le seul pouvoir que Clive pourra débloquer (Cf: les dernières secondes du trailer)Le dernier DLC de Final Fantasy XVI sortira le 18 Avril au prix de 19,99.