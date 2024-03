Synopsis : Japon années 1960. Alors que Tokyo, en pleine reconstruction, signe son grand retour sur la scène internationale avec l’organisation des JO, un groupe de jeunes ouvrières connait un destin hors du commun. Après le travail, elles s’entraînent dans les conditions les plus rudes pour se hisser au sommet du volley mondial. Bientôt surnommées les « Sorcières de l’Orient », elles deviennent le symbole du miracle japonais. Leur histoire nourrira la pop culture durant des générations...Les documentaires sur le sport ce n'est pas mon truc généralement, mais là je reconnais que j'ai aimé l'approche.Nous suivons le récit de 5 anciennes joueuses de Volley-ball qui vont nous raconter d’où elles viennent (rappeler qu'elles sont devenus joueuses quelques années après la seconde guerre mondiale qui a humilié et détruit entre autres le Japon, elles étaient issus de milieu modeste et qu'elles étaient de familles de parents souvent mort lors de cette guerre et que le seul référence masculine était leur entraineur avec sa méthode particulière d'ailleurs) et ce qu'elles ont réussi comme exploit et le "symbole" qu'elles sont devenus, dans un pays en reconstruction.Ce que j'ai le plus aimé c'est le fait qu'il mélange des séquences réelles avec des passages animés d'une série inspirée de séquences réelles (de l'entrainement très dur au match), la série en France est connu sous le nom Les attaquantes ça montre aussi à quel point le sport et la politique lors des jeux olympiques notamment ne font qu'un et ça donne une pression aux participants, comme le fait par exemple que lors des jeux olympiques de 1964 au Japon, le judo et le volley-ball étaient des nouvelles disciplines, donc il fallait mieux gagner pour ne pas se sentir obliger de s'exiler.Bref, je le conseille, c'est vraiment agréable a regarder.