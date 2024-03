La suite ==>15)- Un boss qu'on retrouve dans le DLC The Ringed City. C'est pas un boss très compliqué mais le fait qu'ils soit aidé par un Gardien des peintures qui vous harcèle durant le combat peut être assez chiant. Il est aussi très à l'aise avec la parade, de quoi vous arracher votre vie assez facilement.14)- Un boss disponible uniquement dans le DLC Ashes of Ariandel. Personnellement j'ai plus galérer sur le loup que sur "l'humain" car je trouve qu'il fait assez mal surtout quand il nous fonce dessus. Néanmoins il a très peu de vie donc avec mon gros espadon il a pas fait long feu.13)- Vraiment un boss très étrange qu'on trouve dans les jardins du Roi, une zone annexe du jeu. Se déplaçant à quatre pattes et utilisant un genre de lance, le Roi peut faire assez mal et ses attaques sont très rapides. Il peut souffler de la glace ce qui peut nous maudire, lui donnant un "lien de parenté" avec Seath l'écorché du premier jeu.12)- Un boss réputé pour être difficile et bien qu'elle soit pas simple non plus faut pas déconner, bah moi je l'ai pas trouvé si difficile comme quoi ça dépend vraiment des joueurs ^^.J'ai adoré ce boss, ses mouvements gracieux et ses "pas de danse". En fait, elle aurait pus être plus difficile si elle avait eu plus de vie, ce qui fait que je l'ai tué plutôt rapidement après quelques try. Néanmoins, sa deuxième phase est quand même assez agressive, surtout quand elle tournoie ses deux épées dans tous les sens. Quand elle nous chope, c'est quasiment la mort aussi tant ça fait de dégâts !11)- C'est très certainement un des meilleurs boss du jeu selon moi. Son thème est incroyable ! Je dirais que ça a été mon premier vrai obstacle du jeu car il a pas été simple à battre. Mais c'était un plaisir de le combattre, j'ai adoré. Pour la première phase, on peut laisser les autres clone du veilleur s'en occuper mais ils nous attaqueront aussi faut pas rêver. La deuxième phase est plus coton car plus personne pour nous aider.Ses attaques font assez mal surtout à ce stade là du jeu, il m'a un peu rappeler Lady Maria de Bloodborne avec ses attaques enflammées qui jaillissent de son épée.10)- Un boss que j'ai adoré aussi. Une grosse brute dont la puissance est assez colossale. Son foutu bouclier m'a rendu fou, surtout quand il nous le fait s'écraser sur le coin de la tronche. Il est plutôt rapide malgré son armure, et ses attaques sont dévastatrice. Une que je déteste et quand il plante sa genre de hallebarde dans le sol et nous envoie la bourrasque dans la tête ultra rapidement, je me la prenais 9 fois sur 10.Vers le milieu du combat, il sera aussi un peu aidé par les espèces de machin qui flotte dans l'air, mais ils l'aident que partiellement.9)- Boss obligatoire du DLC The Ringed City, on le trouve au fin fond du Capharnaüm des confins. Ce boss se déroule en deux phases, il faudra vaincre 2 démons, le blessé et celui des abyss, l'un faisant des attaques de poison l'autre de feu. Déjà là c'est galère, l'astuce est de les séparer un maximum pour se concentrer que sur un seul car quand ils nous attaquent tous les deux c'est l'enfer.Une fois les deux vaincus, ils fusionneront pour devenir le Prince démoniaque, genre de démon chauve souris ultra stylée mais dont les attaques sont terrifiantes.Elle attaquera beaucoup à distance, crachant du feu un peu partout, des boules de feu etc... Heureusement l'arène est grande. Vraiment un boss compliqué j'ai trouvé, surtout qu'elle a masse PV lors de la sa deuxième forme.La suite et fin demain ou lundi