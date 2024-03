God Of War Ragnarok et Spiderman 2A la base y'as quelque jours je comptais juste les revendre aprés que j'ai appris que des malades mentaux ont participé dans le scenarios des jeuxAlan Wake 2 je comptais l'acheté mais c'est mort poubelle directBref 2024 aprés T8,TR remastered et aprés FF7R ça sera Stellar Blade et le DLC Elden Ring avec DD2 et ROR si y'as le temps qui s'annoncent enormissime, vivement.Les jeux occidentaux ça devient de la merde et ont commencent mieux à comprendre pourquoi, voilà un exemple, imagine cette tache humaine participe au développement d'un jeu ...