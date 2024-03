Officialisé à l'instant pour le mois de juinCool quand on s'attendait au plein milieu de l'été voire septembre.Saison 3 & 4 confirmées (impossible que ça aille au-delà).RAPPEL :- Le tournage de la sériedébutera au printemps (sur Duncan le Grand).- L'écriture de la série préquelle sur Aegon 1er, dit "Le Conquérant", a débuté.

posted the 03/05/2024 at 04:42 PM by shanks