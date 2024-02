BFMTV

L'éditeur américain de jeux vidéo Electronics Arts (EA), a annoncé mercredi 28 février, rejoignant ses concurrents Sony, avec PlayStation, et Microsoft dans la série des entreprises du secteur engagées dans les suppressions d'emplois.Cette réduction d'effectifs devrait concerner environ, sur un effectif total de 13.400 personnes, selon le dernier rapport annuel du groupe, publié il y a près d'un an.Dans un courrier adressé aux équipes d'EA et publié sur le site du groupe, le directeur général Andrew Wilson a justifié cette décision par la volonté de "mettre fin à des jeux et nous éloigner de la production de futures licences que nous ne pensons pas voir réussir compte tenu de l'évolution de notre industrie".L'éditeur souhaite désormais se concentrer sur "nos propres licences, le sport et nos importantes communautés en ligne" et souhaite proposer des "expériences plus profondes et engageantes pour nos joueurs".Selon Andrew Wilson, les licenciements devraient se concentrer sur certains studios et branches spécifiques, sans préciser lesquelles, et des possibilités de reconversion au sein du groupe seront offertes dans certains cas.Selon les documents déposés auprès de l'Autorité de contrôle du marché boursier (SEC), EA a estimé le coût de la restructuration entre 125 et 165 millions de dollars.Plus largement,, selon layoffs.fyi, un site californien qui suit l'évolution du secteur.