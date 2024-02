Suite...=>7)- Un très long chapitre et l'un des plus difficile du jeu. Vous allez devoir au préalable tuer ces maudits snipers ou autre harponneur car ils contrôlent la porte qui vous empêche de passer. Tout en vous faisant attaquer de toute part par énormément d'ennemis.Mais avant ça, vous allez devoir survivre à un assaut de créature pendant que votre pote Joseph essaye d'ouvrir la porte, il faudra non seulement le protéger et vous protéger. Deux géants feront aussi leur apparition en tant que boss mais ils vous poseront beaucoup moins de problème qu'un certain chien géant monstrueux nommé Sentinelle et qui est un des boss les plus difficile du jeu, bien qu'il ne soit pas obligatoire de le tuer.6)- L'un des chapitres les plus difficiles du jeu, j'ai pas mal rager. Piéger dans un immeuble délabré, vous allez devoir surtout vous la jouer discrétion si vous voulez survivre car il ya de nombreux ennemis ainsi que des clones de Ruvik. Le problème, c'est qu'il va falloir désactiver 2 mécanismes pour stoper l'acide de la porte car sinon vous ne pouvez pas passer. Faites vous voir et c'est la mort quasi assurée, j'ai adoré cette partie du jeu car elle permet vraiment de se la jouer stratégie.Ensuite vous traverserez une cuisine piégée ainsi qu'une chambre froid ou vous attendrons un Gardien dans un combat de longue haleine.5)- On entre quasiment dans le top 3 avec ce chapitre qui vous enfoncera dans un sombre tunnel de métro. L'ambiance y est particulière car vous vous rendrez vite compte qu'un étrange liquide gluant et muqueux recouvres certains murs de la zone. Après avoir tuer un bon paquet d'ennemis dans les métro, ce que j'adorais faire c'est les attirer dans l'eau, me barrer et tirer un carreau électrique dans l'eau pour les électrocutés, vachement efficace je vous le garantie !Mais la meilleure partie de ce chapitre est pour moi l'affrontement contre le boss, le genre de poulpe invisible et d'une résistance remarquable. Le combat est long et difficile, et il m'a fait crever pas mal de fois ce foutu boss, mais j'ai adoré !4)- Un des chapitres ou on en apprend le plus sur le lore et surtout sur l'ennemi principale du jeu Ruvik, ainsi que sa famille. Mais même niveau gameplay j'ai beaucoup aimé car l'ambiance rappelle énormément le premier Resident Evil, avec ce manoir certe moins grand mais tout de même agréable à visiter. C'est aussi l'un des passages les plus stressant du jeu, car Ruvik vous attaquera à n'importe quel moment et il faudra soit fuir soit vous cacher car vous ne pourrez pas le combattre. Votre némesis de la zone en somme.Vous résoudrez également des énigme sur de vrais cerveaux humains en écoutant l'enregistrement à côté pour vous aider.La scène de folie avec les têtes de mannequins géantes qui veulent vous engloutir vaut aussi son pesant de cacahuètes. Bon j'avoue que je suis moins fan de la fin du chapitre avec ce combat de boss tout pourri mais bon, le reste j'ai adoré !3)- Excellent chapitre qui rappelle énormément Resident Evil 4 dans le village. C'est aussi l'un des plus dur car il ya beaucoup d'ennemis, d'endroit comme les maisons à visiter etc. Mais surtout, une sacré ambiance, avec un affrontement à la fin du chapitre face au boucher. C'est aussi ici qu'on découvre la meilleure arme du jeu, l'arbalète Agonie, que vous pouvez aussi louper alors faites gaffes même si il faudrait le faire exprès xD2)- Le deuxième meilleur Chapitre du jeu pour moi est incontestablement le dixième. L'ambiance de folie qui s'en dégage est très bien foutu.L'énorme hachoir qui tourne en continue et il faudra bien faire gaffe à bien baisser la tête sinon couic ! Mais ce qui est génial, c'est que les ennemis peuvent aussi se faire avoir ! La musique glauque qui fait penser à une fête forraine malsaine donne le ton.Une fois ceci fait, vous descendrez littéralement en enfer avec des pièges de partout et une musique stressante et presque assourdissante. Vous ferez la connaissance d'un ennemis dont j'adore le design, nommé martyr, ces ennemis sont assez résistants mais ont un point faible situé dans leur dos. Vous pouvez soit les esquivés soit les tuer, perso je les ai tués car ils sont insupportable sinon, et la salle est assez restreinte. On a véritablement l'impression de suffoquer dans cet enfer.Ensuite, vous affrontrez une nouvelle fois Laura, ou vous pouvez soit la tuer soit la fuir. Puis après un autre boss, bien qu'impressionnant, il sera beaucoup plus facile à tuer que Laura, c'est une monstruosité abominable mais rien de très difficile.1)- Le meilleur Chapitre du jeu pour moi est le septième Chapitre. L'ambiance est incroyable dans ces espèces de donjon glauque au possible, ainsi que de nouvelles créatures bien dégueulasse comme il faut avec deux têtes. Fait amusant, vous pourrez utiliser les pièges à votre avantage pour tuer les ennemis, notamment en faisant s'écraser les piques sur leurs tronches, jouissif !Mais le clou du spectacle, c'est l'affrontement stressant contre le meilleur boss du jeu, El famoso Gardien ! Au début, il tentera de vous asphyxier avec un gaz mortel ou vous devrez vite trouver les valves et les désactiver, pour ensuite l'affronter réellement dans un combat acharné.Bref, le meilleur Chapitre du jeu tout simplement.Voilà, j'espère comme d'habitude que ce top vous aura plu, hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos chapitres préférés !